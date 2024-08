Tak wygląda Vaiana 2! Pełny zwiastun filmu pobudzi wyobraźnie widza w każdym wieku

fot. materiały prasowe

Na D23 pokazano pełny zwiastun animowanego widowiska Vaiana 2, który jest powrotem ulubionych bohaterów bijących rekordy popularności w streamingu na całym świecie. Kontynuacja pierwotnie miała być serialem animowanym dla platformy Disney+, ale podobno twórcom wyszło coś tak magicznie dobrego, że zdecydowano się dołożyć pieniędzy, by przebudowali to w kinowy film. Tak on się prezentuje!

Vaiana 2 - pełny zwiastun

Najpierw mamy zwiastun z polskim dubbingiem, potem trailer z oryginalnymi głosami aktorów.

Na D23 pojawili się odtwórcy głównych ról: Auli'i Cravalho (Vaiana) 0raz Dwayne Johnson (Maui). Potwierdzili, że tak, jak w jedynce, będzie to przygodowy musical i znów będą śpiewać. Tak to wyglądało, gdy przemawiali do zebranych 15 000 fanów.

Vaiana 2

Vaiana 2 – fabuła

Vaiana otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość od swoich przodków i decyduje się wyruszyć wraz z Maui i nową grupą złożoną z niezwykłych marynarzy. Wspólnie udają się na odległe tereny morza Oceanii, aby przeżyć przygodę, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyli.

Vaiana 2 - premiera odbędzie się 27 listopada 2024 roku w kinach.