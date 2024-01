"Nie mogę doczekać się spotkania z następną Vaianą". Aktorka wyjaśnia, dlaczego nie zagra w remake'u Disneya

materiały prasowe

Auliʻi Cravalho, która była głosem animowanej Vaiany, w rozmowie z portalem The Wrap wyjaśniła, dlaczego zrezygnowała z ponownego wcielenia się w bohaterkę w nadchodzącym aktorskim remake'u Disneya. Zdradziła, że jest gotowa "przekazać pałeczkę" następnej osobie.

Aktorka głosowa wyjaśnia, dlaczego nie zagra w remake'u Disneya

Auliʻi Cravalho wyznała, że chciałaby zobaczyć młodszą aktorkę pochodzącą z wysp Pacyfiku, wcielającą się w Moanę. Poza tym marzą jej się większe role - ale nie tylko przed ekranem, a także za kamerą.

Chciałabym być tą, która opowiada nasze historie. Pragnę stać za kamerą w równym stopniu, co przed nią. Gdy mówię o tym, jak ważna jest reprezentacja, mam także na myśli pokój scenarzystów i reżyserię. Taika Waititi również to rozumie. Chciałabym zobaczyć showrunnerów o rdzennym pochodzeniu, opowiadających swoje własne historie. A jeśli musi to się zacząć ode mnie, choć mam 23 lata, niech tak właśnie będzie. Chcę, by drzwi zostały szeroko otwarte i nie mogę doczekać się spotkania z następną Moaną.

Prace nad aktorskim filmem Moana potwierdzono z kwietniu 2023 roku. I choć poinformowano, że Dwayne Johnson powróci do swojej roli z animacji, to Auliʻi Cravalho nie pojawiła się w obsadzie. Wielu fanów było zawiedzionych tą decyzją, ponieważ aktorka jest podobna do Vaiany i już raz udowodniła, że rozumie tę postać. Wygląda jednak na to, że ona sama jest gotowa, by powitać swoją następczynię z szeroko otwartymi ramionami.

