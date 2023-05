Vaiana - reżyser Hamiltona stanie za kamerą aktorskiej wersji filmu Disneya

fot. materiały prasowe

Vaiana: Skarb oceanu to film animowany z 2016 roku, który doczeka się aktorskiego remake'a. Jest to najnowsza animacja z wszystkich, które do tej pory doczekały się aktorskiej wersji. Jakiś czas temu Dwayne Johnson ogłosił ten projekt podczas spotkania z udziałowcami Disneya.

Dwayne Johnson będzie producentem poprzez swoją firmę Seven Bucks Productions. Podobnie jak w animacji zagra też postać Maui. Jared Bush, który napisał animację, ma stworzyć scenariusz remake'a. Reżyserem zaś został Thomas Kail, który w swoim dorobku ma między innymi tworzenie Hamiltona, ale też pracował nad serialem Fosse/Verdon.

Według studia, nowy film, podobnie jak jego animowany poprzednik, celebrować ma wyspy, społeczności i tradycje mieszkańców wysp Pacyfiku, które pokazane są z perspektywy młodej kobiety pragnącej wytyczyć własną ścieżkę. Na ten moment nie znamy daty premiery widowiska. Nie wiemy też, kto wcieli się w tytułową rolę Vaiany (w oryginale Moany).

fot. Pixar