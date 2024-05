Dwayne Johnson nagrywa piosenki do aktorskiej Vaiany. Podzielił się nagraniem ze znanym utworem

fot. Disney

Po ośmiu latach Vaiana powróci w nowym filmie. Nie będzie to jednak aktorski remake, który został zapowiedziany w ubiegłym roku, ale druga część animacja. W lutym Disney ujawnił, że Vaiana 2 powstaje i trafi do kin już w listopadzie. W przygotowaniu jest także wspomniana wersja z aktorami, nad którą prace już trwają. Potwierdził to Dwayne Johnson, który podwórzy swoją rolę Mauiego z animacji. Aktor podzielił się pierwszym materiały z sesji nagraniowej piosenek. Fani animowanego oryginału doskonale znają tej utwór.

Dwayne Johnson rozpoczął nagrywanie piosenek do aktorskiej wersji Vaiany

Johnson podzielił się filmem, na którym śpiewa słynny utwór You're Welcome z pierwszej części Vaiany. Dodał, że prace nad na planie ruszą już tą jesienią.

Otwartość, luz, swing swing swing to mój kierunek Potrzymaj mi tequilę, mam na myśli „herbatę” Wokale „You're Welcome” do naszego nadchodzącego aktorskiego filmu Vaiana Świetny dzień pracy z tymi bardzoo utalentowanymi artystami i filmowcami Produkcja rozpoczyna się jesienią tego roku.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dwayne Johnson (@therock)

O aktorskiej Vaianie wciąż wiemy niewiele. Potwierdzono jedynie, że Auli'i Cravalho nie powróci do roli tytułowej bohaterki. Aktorka będzie pełnić jedynie rolę producentki wykonawczej. Ma również pomagać w castingu młodej gwiazdy, która wcieli się w Vaianę.

Aktorska Vaiana nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.