David Ayer o swojej wersji Legionu samobójców. Widzowie zasługują, by ją ocenić

David Ayer wielokrotnie podkreślał, że to, co stworzył na planie Legionu samobójców, znacznie różni się od wersji, którą widzowie zobaczyli w kinach w 2016 roku. Reżyser co jakiś czas wraca do tego tematu w mediach społecznościowych, zwłaszcza na portalu X, odpowiadając na pytania fanów.

David Ayer o Legionie samobójców

Nadal ma nadzieję, że jego prawdziwa wizja filmu kiedyś ujrzy światło dzienne.

- Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł podzielić się moim prawdziwym filmem. Doceniam wasze ciągłe wsparcie i zainteresowanie.

Ayer wielokrotnie podkreślał, że najlepsza wersja jego filmu nigdy nie została opublikowana:

- Nikt po prostu nie widział najlepszej wersji filmu. Wiem, że trudno to zrozumieć dla kogoś spoza branży, jak skrajnie różne są obie wersje. Jeśli nie podobało ci się to, co widziałeś, to mógłbyś mieć okazję zobaczyć moją wizję. Wówczas mógłbyś ocenić, mając wszystkie informacje.

Zapytany o szanse na wydanie swojej wersji, reżyser przyznał, że nie ma żadnego wpływu na decyzje obecnych szefów DC Studios, Jamesa Gunna i Petera Safrana:

- Nie wiem, czy James Gunn i Peter Safran byliby w ogóle zainteresowani wypuszczeniem mojej wersji Legionu samobójców. Po prostu wierzę, że byłoby to fajne dla ludzi, którzy chcą to obejrzeć. Jeśli to cię nie przekonuje, rozumiem. Każdy z nas ma inny gust.

Filmowiec ma nadzieję, że uda mu się pójść śladem Zacka Snydera, który wypuścił własną wersję Ligi Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że pomimo przeciętnych recenzji krytyków i widzów, Legion samobójców był ogromnym sukcesem komercyjnym, przynosząc 749 milionów dolarów w box office.

W sieci pojawiło się niedawno nagranie z planu filmu, które ukazuje kulisy przygotowań kaskaderów do sceny pierwszego starcia z armią Enchantress. Materiał pozwala spojrzeć na oryginalną wizję Ayera, która wciąż czeka na swoją szansę.

Legion samobójców można znaleźć w platformie Netflix.