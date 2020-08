Valeria: znacie serial? Poznajcie książkę

Kobiece

Powieść W butach Valerii to debiutancka książka hiszpańskiej pisarki Elísabet Benavent, a zarazem pierwszy tom serii obyczajowej o perypetiach, nie tylko miłosnych, madryckich przyjaciółek.

Na podstawie serii książek powstał serial Valeria dostępny na platformie Netflix.

Wydawnictwo Kobiece zapowiedziało na 2 września wydanie powieści W butach Valerii otwierającej cykl o Valerii. Oto opis oraz okładka książki:

Gorący Madryt, babskie pogaduchy przy winie i zmysłowy seks. Wejdź w buty Valerii i odkryj siłę kobiecej przyjaźni!

Kiedy twój wydawca czeka na kolejny bestseller, a ty kompletnie nie masz weny twórczej, jest kiepsko.

Jeśli dodasz do tego sześcioletnie małżeństwo z facetem, który od dawna nie ma ochoty na seks, można powiedzieć, że robi się naprawdę fatalnie…

Ale od czego masz przyjaciółki! Lola, Carmen i Nerea już o to zadbają, żebyś wiedziała, jak czerpać z życia pełnymi garściami.

W butach Valerii to uwodzicielska i pełna humoru opowieść o czterech kobietach i ich miłosnych podbojach na tle słonecznego Madrytu. Tytułowa Valeria przechodzi kryzys w każdej sferze życia. Może jednak liczyć na wsparcie najbliższych koleżanek. Pewnego wieczoru na horyzoncie pojawia się także przystojny Victor, który doda szaremu życiu Valerii barw i… namiętnych uniesień.