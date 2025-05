SAG-AFTRA pozywa Fortnite'a. Poszło o AI Dartha Vadera

fot, Epic Games

Reklama

Kilka dni temu świat obiegła informacja o postaci Dartha Vadera w Fortnite, która jest zdolna do rozmawiania tekstowo lub głosowo z graczami. To testowa wersja nowej technologii, która miała być przyjazna użytkownikom i dzieciom, choć w sieci pojawiło się już wiele kontrowersyjnych sytuacji z legendarnym Sithem w roli głównej. To nie koniec kontrowersji, ponieważ Llama Productions LLC, czyli firmę odpowiedzialną za stworzenie Fortnite'a, pozwano za nieuczciwe praktyki pracy przez SAG-AFTRĘ, czyli jeden z największych medialnych związków zawodowych w USA, który zrzesza m.in. aktorów.

O ile Llama Productions otrzymała zgodę wykorzystania głosu legendarnego Jamesa Earla Jonesa i rodzina zmarłego aktora pozwoliła na użycie sztucznej inteligencji w celu ożywienia go, o tyle SAG-AFTRA zarzuca, iż jest to nieposzanowanie innych artystów, którzy na przestrzeni lat udzielali swojego głosu ikonicznemu Vaderowi (na przykład w grach wideo) i naśladowali oryginalną wersję.

Fortnite nie skontaktował się z SAG-AFTRA w całej sprawie, co również nie spodobało się związkowi zawodowemu. Nie doszło do żadnych negocjacji w celu osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron. Z tego powodu w poniedziałek (tj. 19 maja 2025 roku) wniesiono pozew oskarżający o nieuczciwe praktyki pracy.

Kolejny teaser z The Walking Dead: Daryl Dixon. Jak bohaterowie trafią do Hiszpanii?

Fortnite - 15 najczęściej używanych skinów ze Star Wars

Jeśli myśleliście, że na 1. miejscu będzie ikoniczny Darth Vader to grubo się myliliście. Jest on poza podium! Kto zajął najwyższe miejsca? Ranking sporządzony na bazie informacji z Fortnite.gg.