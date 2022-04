Valheim z 10 milionami sprzedanych kopii. Survivalowa gra nie zwalnia tempa

fot. Iron Gate

Valheim to gra survivalowa osadzona w świecie znanym z nordyckich mitów, która w lutym 2021 roku zadebiutowała w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Mimo tego produkcja była bardzo dopracowana i błyskawicznie zdobyła popularność oraz świetnie oceny ze strony graczy (95% z niemal 300 tysięcy oceniających ją na Steamie ma na jej temat pozytywne zdanie). Wygląda na to, że nie było to jedynie chwilowym zainteresowaniem, bo twórcy poinformowali o przebiciu kolejnej imponującej bariery: do nabywców trafiło już ponad 10 milionów egzemplarzy tego tytułu.

https://twitter.com/Valheimgame/status/1518591911497412608

Aktualnie trwają pracę nad kolejną dużą porcją nowej zawartości. Będzie to dodatkowy biom o nazwie Mistlands, w którym graczom przyjdzie zmierzyć się z zupełnie nowymi zagrożeniami.

