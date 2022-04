Nowe PlayStation Plus z datą premiery. Jest też dobra wiadomość dla graczy z Polski

fot. SIE

Pod koniec marca potwierdzono wcześniejsze plotki i oficjalnie zapowiedziano nowe warianty usługi PlayStation Plus. Teraz poznaliśmy ich planowaną datę premiery. Gracze z Europy będą mogli skorzystać z nich 22 czerwca. Wcześniej taką możliwość dostaną użytkownicy z Azji (23 maja), Japonii (1 czerwca) oraz obu Ameryk (13 czerwca).

Przy okazji ujawniono jeszcze jedną dobrą wiadomość. Do tej pory wydawało się, że Polaków ominie jeden z pakietów, który oferuje możliwość rozgrywki w chmurze w produkcje z PS3. Wynikało to z powodu braku PlayStation Now w naszym kraju. Okazuje się jednak, że taka opcja również zostanie wprowadzona w czerwcu, a więc abonenci z Polski będą mogli skorzystać z najdroższego wariantu PS Plus Premium oferującego pełen zestaw korzyści.

Więcej na temat wszystkich opcji PlayStation Plus możecie dowiedzieć się z naszego wcześniejszego wpisu.

