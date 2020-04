Valorant - jak dostać się do beta-testów nowej strzelanki od twórców League of Legends?

Valorant, wcześniej znane jako Project A, to nowa produkcja studia Riot Games, czyli autorów popularnego League of Legends. Ich nowe dzieło będzie sieciową strzelanką, która ma łączyć elementy znane z Counter-Strike: Global Offensive oraz stylistykę i bohaterów o różnych zdolnościach rodem z Overwatch. Tytuł ten ma zadebiutować latem tego roku, ale nie trzeba będzie czekać tak długo, by samodzielnie go przetestować.

Wcześniej, bo już 7 kwietnia, rozpoczną się zamknięte beta-testy Valorant. Dostanie się do nich będzie jednak wymagało od graczy kilku działań: zarejestrowania się na stronie gry, połączenia konta z tym w serwisie Twitch, a następnie branie udziału w transmisjach z dzieła Riot Games i... liczenie na odrobinę szczęścia. Liczba miejsc będzie bowiem ograniczona i prawdopodobnie nie wszyscy zainteresowani otrzymają klucze.

Valorant po oficjalnej premierze ma być dostępne w biznesowym modelu free-to-play. Zabawa będzie w pełni darmowa, ale gracze będą mogli wydawać pieniądze na przedmioty kosmetyczne.