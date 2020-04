The Last of Us: Part II - premiera opóźniona, ale na osłodę mamy nowe screeny [GALERIA]

Data premiery The Last of Us: Part II ponownie została przesunięta, tym razem bez terminowo. Twórcy przyznają, że prace nad ich produkcją są już praktycznie zakończone i zostały im tylko ostatnie szlify, ale pandemia koronawirusa skutecznie utrudniłaby im wszelkie działania logistyczne. Z tego też powodu zdecydowano się na razie zrezygnować z wypuszczenia gry na rynek zgodnie z wcześniejszymi planami, czyli w maju 2020 roku. Nową datę debiutu mamy poznać "tak szybko, jak będzie to możliwe". Gracze otrzymali jednak pewne "pocieszenie" w tej sytuacji, bo do sieci trafiło sporo nowych screenów przedstawiających nadchodzący tytuł.

The Last of Us: Part II - nowe screeny z gry

Na grafikach widzimy zarówno bohaterów znanych z poprzedniej części, jak i zupełnie nowe postacie. Nie brak tu również bardzo miłych dla oka krajobrazów. Znając to uniwersum można być jednak pewnym, że spokój jest tam tylko pozorny i zagrożenia czyhają na niemal każdym kroku.

The Last of Us: Part II - screeny z gry