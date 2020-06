Valorant może trafić także na konsole. Twórcy rozważają port gry

Riot Games

Valorant to sieciowa strzelanka od twórców League of Legends, która łączy taktyczną rozgrywkę rodem z CS:GO z systemem klas i umiejętności w stylu Overwatch. Gra niedawno doczekała się premiery wersji 1.0, która pozwala na zabawę wszystkim zainteresowanym, a przy tym wprowadza też szereg poprawek i zmian w balansie rozgrywki. Niektórzy zaczęli zastanawiać się czy po wypuszczeniu tej produkcji na PC można liczyć, że z czasem zostanie ona przeniesiona również na konsole. Okazuje się, że jest na to szansa, co potwierdzają sami twórcy.

Anna Donlan, pełniąca rolę producentki wykonawczej Valorant, przyznała w rozmowie z serwisem Gamespot, że zespół Riot Games pracuje nad prototypem wersji konsolowej. To jednak wcale nie oznacza, że taki port faktycznie powstanie. Wszystko zależeć będzie od tego czy deweloperom uda się z powodzeniem przenieść ten typ rozgrywki na konsole.