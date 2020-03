Valorant: gameplay ze strzelanki od twórców League of Legends. Jest też data premiery

Valorant (wcześniej znane jako Project A) to sieciowy FPS tworzony przez studio Riot Games, autorów popularnego League of Legends. Strzelankę ujawniono w ubiegłym roku i co jakiś czas do sieci trafiały informacje na jej temat. Dopiero teraz dostaliśmy jednak oficjalny i konkretny materiał wideo, dzięki któremu można przekonać się, jak w nadchodzącej produkcji będzie prezentować się rozgrywka.

Gameplay potwierdza to, co było wiadomo już wcześniej dzięki informacjom udostępnianym przez dziennikarzy i influencerów. Valorant zaoferuje sieciowe starcia 5v5 i będą one przypominać nieco połączenie taktycznej rozgrywki z CS:GO ze stylistyką i specjalnymi zdolnościami bohaterów rodem z Overwatch. Umiejętności te odegrają tutaj jednak mniejszą rolę, będą pełnić przede wszystkim funkcję wspierającą i raczej same nie zmienią całkowicie przebiegu starcia. Zdecydowanie widać w tym wszystkim potencjał esportowy.

Ujawniona też została wstępna data premiery Valorant. W nowe dzieło Riot Games zagramy już tego lata.