Outriders zaoferuje zróżnicowane lokacje. Zobacz nowy zwiastun gry

Outriders to nowa gra od polskiego studia People Can Fly. Będzie to trzecioosobowa strzelanka z możliwością zabawy zarówno solo, jak i w kooperacji oraz elementami RPG. W lutym odbyła się oficjalna prezentacja tej produkcji, w której trakcie pokazano kilka materiałów wideo, skupiających się m.in. na dysponujących różnymi zdolnościami klasach postaci, fabule czy prezentujących samą rozgrywkę. Teraz zaś przyszła pora na nowy zwiastun, który przedstawia lokacje, jakie zwiedzimy w tym tytule.

Trzeba przyznać, że te będą naprawdę zróżnicowane. W krótkim, trwającym nieco ponad 3 minuty materiale, widzimy m.in. pustynie, lasy i skute lodem szczyty. Jedno jest pewne - gracze nie będą tu raczej narzekać na monotonię. Można też spodziewać się, że każda z tego typu miejscówek zaoferuje inne wyzwania, zagrożenia i przeciwników, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć.

Outriders - premiera w okresie świątecznym 2020 roku. Gra zmierza zarówno na PC, PlayStation 4 i Xboksa One, jak i na konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X.