Vanessa Redgrave zaprzecza, jakoby miała wystąpić w filmie u boku Kevina Spacey'ego

Kevin Spacey nie dostał żadnej nowej roli od czasu wielu oskarżeń o molestowanie i napaść wobec aktora, które pojawiły się pod koniec 2017 roku. Po raz ostatni widzieliśmy go na ekranach w filmie Klub miliarderów, który w 2018 roku poniósł spektakularną klapę. ABC New doniosło jednak kilka dni temu, że aktor został zaangażowany do zagrania głównej roli we włoskim filmie.

Ma zagrać głównego bohatera w The Man Who Drew God (L'uomo Che Disegno Dio) w reżyserii Franco Nero. Przy okazji tego komunikatu podano, że w obsadzie pojawi się także Vanessa Redgrave. W wydanym oświadczeniu zdystansowała się jednak od projektu, potwierdzając, że faktycznie prowadzone były rozmowy, ale nie weźmie w nim udziału.

Jak donosi Daily Mail Kevin Spacey zagra detektywa, który prowadzi śledztwo w sprawie niesłusznie oskarżonego o pedofilię mężczyzny (w tej roli sam Nero). Przypomnijmy, że falę oskarżeń wobec Kevina Spaceya zapoczątkował aktor Anthony Rapp (Star Trek: Discovery), który twierdził, że gdy miał 14 lat, gwiazda House of Cards napastowała go seksualnie.

fot. materiały prasowe