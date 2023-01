Velma zbiera fatalne recenzje na Rotten Tomatoes. Widzowie mieszają ją z błotem i dają wynik poniżej 10%

Źródło: HBO MAaz i Rotten Tomatoes.

Pojawia się coraz więcej negatywnych ocen Velmy. W momencie publikacji newsa, nowy serial z franczyzy Scooby-Doo spadł poniżej 10% i ma jednocyfrowy wynik na platformie Rotten Tomatoes. To może być najgorzej oceniana produkcja w historii HBO Max.

Niektóre portale, takie jak Screen Rant, podejrzewają że tytuł jest ofiarą review bombing, czyli masowego i celowego zaniżania oceny. Wspomniany serwis internetowy stwierdził, że powodem mógłby być różnorodny casting, przez który znane postacie z uniwersum Scooby-Doo nie są tylko białe i porównał to do sytuacji z serialem Władca pierścieni: Pierścienie władzy, gdzie Amazon musiał zawiesić recenzje, by ustalić, które opinie są prawdziwe. Screen Rant wskazuje także na to, że dużą rolę mógłby odgrywać tu seksizm i płeć oceniających.

Biorąc jednak pod uwagę wpisy na mediach społecznościowych i recenzje popularnych twórców, które pokażemy poniżej, Velma naprawdę wzburzyła wielu fanów Scooby-Doo i daje wiele powodów do krytyki.

Velma ma wynik poniżej 10% na Rotten Tomatoes

Velma w trakcie publikacji newsa ma wynik 7% w serwisie Rotten Tomatoes. Ocena jest oparta na 3679 recenzjach widzów. Za to Tomatometer pokazuje 55% na podstawie 20 recenzji krytyków, co jest nieco bardziej przychylne, ale dalej klasyfikuje serial jako nieświeży.

Velma

Przypominamy także, że nasz recenzent, Adam Siennica, wystawił produkcji nie pozostawiające złudzeń 1/10. Zwrócił uwagę na to, na co wielu internautów: problemem nie jest zmieniony kolor skóry bohaterów, a fakt że ich osobowości nie mają nic wspólnego z uwielbianymi przez fanów postaciami z franczyzy Scooby-Doo.

Każda postać jest nie tyle nijaka, co źle napisana. Oryginalni kompani Scooby'ego Doo mieli dość jasno nakreślone osobowości – każdy coś wnosił do opowieści i był jakiś. Tutaj twórcy za wszelką cenę dopisują bohaterom jakieś dziwaczne tło, by zrobić z nich ludzi. Niestety przez to sprawiają, że są nie do zniesienia.

Velma zbiera fatalne recenzje od widzów

Velma w serwisie IMDb zdobyła wynik 1,6/10. Oceniło ją 13 tysięcy użytkowników. W recenzjach można przeczytać, że to najgorszy serial w historii, który jest po prostu obraźliwy i nieśmieszny. Większość internautów wydaje się zgadzać w tym, że bohaterowie w ogóle nie przypominają postaci ze Scooby-Doo i ta interpretacja wręcz obraża oryginał. Nikt nie wzbudza sympatii, a serial który miał wprowadzić większą różnorodność, w rzeczywistości po prostu powtarza stereotypy rasowe i nie jest przy tym ani inteligentny, ani zabawny. A to tylko początek góry lodowej. Zostawiamy was z kilkoma opiniami widzów.

