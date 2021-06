Venom 2 - jak dokładnie wygląda Carnage? Oficjalny filtr do selfie pozwala mu się przyjrzeć

fot. materiały prasowe

Venom 2: Carnage to nadchodzący film komiksowy w reżyserii Andy'ego Serkisa. W tej części świat Eddiego Brocka i Venoma, którzy nauczyli się już żyć razem, wywróci się do góry nogami, kiedy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage. Jakiś czas temu do sieci trafił już zwiastun widowiska z Woodym Harrelsonem i Tomem Hardym w rolach głównych, lecz symbiont Cletusa Kasady'ego był widoczny jedynie na kilku szybkich ujęciach. Teraz mamy okazję przyjrzeć mu się nieco lepiej. Wszystko za sprawą oficjalnego, udostępnionego przez Sony Pictures z okazji narodowego dnia selfie, filtru do selfie. To za jego sprawą fani komiksowej produkcji mogą stać się Carnagem.

Zobaczcie sami:

https://twitter.com/VenomMovie/status/1407005395030220802

https://twitter.com/thevenomsite/status/1407009822453739524

Przypomnijmy, że do obsady filmu Venom 2: Carnage należą także Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott oraz Stephen Graham.

Venom 2 - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 września 2021 roku.