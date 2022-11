Venom 3 - Andy Serkis nie stanie za kamerą filmu. Reżyser zdradza powód

fot. Sony Pictures

Venom 3 będzie kolejnym filmem zaliczanym do Sony’s Spider-Man Universe, który opowie nową historię Eddiego Brocka (Tom Hardy), mężczyzny, który połączył się z kosmicznym symbiotem. Pod koniec października ogłoszono, że nowy projekt wyreżyseruje Kelly Marcel. Będzie to dla niej debiut za kamerą pełnometrażowej produkcji. Ponadto bierze ona udział w procesie pisania scenariusza na podstawie swojego pomysłu stworzonego we współpracy z odtwórcą głównej roli - Tomem Hardym.

Pierwsze dwie części Venoma, do których scenariusz napisała właśnie Marcel, wyreżyserował Andy Serkis. W wywiadzie dla serwisu Film wyjaśnił powód, dla którego nie powróci za kamerę nowej odsłony w celu dokończenia trylogii.

Mam bardzo wiele projektów, nad którymi mam zamiar pracować, jak na przykład Animal Farm. Mieliśmy zająć się produkcją, ale musieliśmy ją opóźnić, ponieważ pojawił się Venom. Naprawdę muszę być na czele tego, co budowałem przez tak długi czas. Jestem zachwycony, że Kelly się tym zajmie. Ma kontrolę nad tym materiałem wraz z Tomem. Ta para tworzy świetny zespół współpracowników. Jestem naprawdę podekscytowany, aby zobaczyć, co wymyślą.

W rozmowie Serkis przyznał też, że opiekowanie się tą serią było dla niego wspaniałe. Ponadto świetnie się bawił kręcąc Venom 2: Carnage. Dodał też, że Tom Hardy jest jego dobrym przyjacielem i czuł się dumny z pracy z nim.

Szczegóły fabuły trzeciej odsłony Venoma nie są znane. Przypomnijmy, że Sony Pictures ma w planach kolejne filmy w uniwersum Spider-Mana. W postprodukcji znajduje się Kraven Łowca, w którym w głównej roli występuje Aaron Taylor-Johnson. Ponadto trwają zdjęcia do filmu Madame Web z Dakotą Johnson, który trafi do kin w 2024 roku.

