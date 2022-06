Venom 3 - Tom Hardy wrzuca okładkę scenariusza. Co może sugerować?

Fot. Materiały prasowe

Venom 3 powstaje i wiemy o tym od kwietnia 2022 roku, gdy ogłoszono sequel podczas CinemaCon 2022. Teraz Tom Hardy wrzucił na Instagram fotkę okładki scenariusz, który jest obecnie pisany. Aktor ponownie jest współautorem historii z Kelly Marcel, tak jak w 2. części. Natomiast już scenariusz tworzy sama Marcel, która pełniła tę samą rolę w dwójce.

Venom 3 - spekulacja

Jednak to, co przyciąga uwagę nie są nazwiska, ale dorysowany na okładce Venom z czymś wyglądającym jak czerwony język. Jego dziwaczny kształt wywołuje falę spekulacji. Z uwagi na czerwień dziennikarze i fani sądzą, że to sugestia spotkania Venoma ze Spider-Manem. Do tego język kończy się tworząc coś, co wygląda jak litera S, co też może sugerować Pajączka. Na razie to tylko spekulacja i nic nie wiadomo o fabule 3. części serii.

Przypomnijmy, że Venom był gigantycznym hitem pomimo dość niepochlebnych recenzji krytyków. Widzom jednak się podobał i dzięki temu zebrał on na całym świecie 856 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Venom 2: Carnage natomiast wystartował w trudnym czasie pandemii i zaskoczył przewyższając wszelkie oczekiwania. Zebrał 502 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów.