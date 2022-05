Venom 3 - Michelle Williams chciałaby wrócić do roli i dalej się rozwijać

Sony

Michelle Williams w obu częściach Venoma wciela się w Anne Weying, ważną osobę dla Eddi'ego Brocka i postać, która podobnie jak on, miała okazję współpracować z Venomem. Aktorka w rozmowie z Variety dała do zrozumienia, że jest zainteresowana powrotem do roli w trzeciej części widowiska.

Nie jest to takie oczywiste biorąc pod uwagę domknięcie wątku z drugiej części, ale aktorka ma nadzieję, że ponownie będzie potrzebna twórcom do kontynuowania roli. Są też na pewno fani serii, którzy chcieliby ponownie zobaczyć She-Venom.

Udawanie, że jakiś potwór wchodzi w twoje ciało, przejmuje je i zaraz potem je opuszcza, to trudne zadanie. Chcę się rozwijać, a Venom jest ważnym krokiem do osiągniecia tego celu. - przyznała aktorka w rozmowie z Variety.

materiały prasowe

Venom 3 został oficjalnie zapowiedziany przez studio Sony. Na ten moment nie znamy daty premiery oraz fabularnych szczegółów. Wiadomo jedynie, że Eddie Brock i Venom powrócili do swojego uniwersum, a główną rolę powtórzy Tom Hardy.