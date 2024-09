Nowy plakat do Venoma 3. To stworzenie trzeba zobaczyć na własne oczy

Źródło: X/I Spy A Symbiote

Sony Pictures opublikowało nowy plakat do filmu Venom 3: Ostatni taniec. Grafika przedstawia głównego bohatera, ale o wiele bardziej interesująca jest druga postać, znajdująca się w prawym górnym rogu. To symbiont w kształcie konia, którego już wcześniej pokazano w pierwszym zwiastunie. Stworzenie wygląda naprawdę intrygująco i musicie zobaczyć je na własne oczy, ponieważ czegoś takiego jeszcze nie było we franczyzie.

Venom 3: Ostatni taniec - nowy plakat

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.

Najpotężniejsze symbionty uniwersum Marvela - ranking

20. Sleeper - jest siódmym "potomkiem" Venoma i posiada wiele umiejętności swojego przodka, w tym tworzenie sieci i kamuflaż.