Venom 3 - na jakim etapie jest film? Usunięta scena z jedynki: symbiont i Eddie walczą na środku ulicy

fot. materiały promocyjne

Tom Hardy ogłosił, że Venom 3 jest w fazie przedprodukcyjnej. Z tej okazji udostępnił na Instagramie usuniętą scenę z pierwszego filmu, na którą natrafił podczas pracy nad nową częścią. Przedstawia granego przez niego bohatera, Eddiego Brocka, kłócącego się z symbiontem na środku ulicy. Jak można się domyśleć, to nietypowe zachowanie zdecydowanie przyciąga uwagę przechodniów. Venom nie chce puścić swojego człowieka do szpitala, jednak ostatecznie ten przekonuje go, by pozwolił mu wejść do środka, mówiąc że Anne jest w środku. Zobaczcie filmik poniżej.

Venom - usunięta scena. Zobaczcie filmik

Podczas pracy przedprodukcyjnej do V3 [...] pojawił się ten throwback.

Venom 3 został ogłoszony podczas prezentacji Sony na CinemaCon 2022. Wciąż nie znamy szczegółów fabuły, jednak jeden ze scooperów powiedział w grudniu 2021 roku, że ta część skupi się na eksplorowaniu multiwersum i wyczekiwanej walce symbionta ze Spider-Manem. Oczywiście, nic nie zostało potwierdzone i to wciąż jedynie plotki, które mogą okazać się prawdą, ale nie muszą.

Marvel - szalone okładki komiksów. Venom masakruje szczura

Poniżej znajdziecie nowe warianty okładek z serii Stormbreakers, która zrzesza utalentowanych ilustratorów pod banerem Marvela, by wykazali się, tworząc różne grafiki tematyczne. Rysownicy w lutym mieli za zadanie pokazać różnych superbohaterów z mocami cząsteczek Hanka Pyma, które pozwalają zmieniać rozmiar.

Dzięki temu poniżej znajdziecie mini Scarlet Witch, Venoma wojującego ze szczurem, Deadpoola ujeżdżającego gołębia, Spider-Mana wchodzącego na wieżowiec w stylu Godzilli i nie tylko.