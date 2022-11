Spider-Man - MCU nie chciało powiązania z Venomem? Wpłynie to na 4. część

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Nowe doniesienia o sytuacji Spider-Mana i powiązaniach z Venomem studia Sony pochodzą z kanału Heavy Spoilers, który tworzy rzetelne treści, a ich doniesienia się nie raz sprawdzały. Nadal jednak traktujemy to jako plotką dopóki ktoś oficjalnie tego nie potwierdzi.

Venom - Spider-Man miał się pojawić

Czytamy, że Sony Pictures planowało, by w filmie Venom pojawi się Tom Holland w roli Spider-Mana, ale... Marvel Studios nie zgodziło się na to i kategorycznie odmówiło. Dodają, że w umowie Sony z Marvelem, którą podpisano w 2019 roku było zastrzeżenie, że filmy Sony mogą tylko połączyć się z MCU, a MCU nie połączy się z uniwersum Sony, czyli idzie to w jednym kierunku. Dlatego w Spider-Man: Bez drogi do domu można było pokazać Venoma w scenie po napisach, ale już Spider-Mana w Venomie niekoniecznie na mocy tej klauzuli.

Spider-Man z czarnym kostiumem?

Marvel Studios pierwotnie planowało zbudować w filmie o Pajączku historię związaną z czarnym kostiumem. Było to nawet sugerowano w scenie po napisach filmu Bez drogi do domu. Według Heavy Spoilers ten plan zmienił się wraz z premierą Venoma w 2018 roku i w wyniku tego na ten moment ten pomysł został porzucony. Dodają, że w Spider-Manie 4 kwestią symbiotu i czarnego kostiumu w ogóle nie będzie poruszona, ale sam motyw chcą nadal wprowadzić, ale w późniejszym okresie.

Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie będą nowe przygody Pajączka.