Venom Toma Hardy'ego doczekał się figurki od Hasbro. Galactus jako kolekcjonerska zabawka premium

Źródło: Sony

Hasbro zaprezentowało nowe figurki ze swojej kolekcji Marvel Legends. Co ciekawe są to między innymi zabawki przedstawiające postacie z widowiska Venom. Do tej pory bardzo rzadko zdarzało się, aby firma prezentowała figurki na podstawie bohaterów Marvela, którzy nie zostali wprowadzeni do kina przez Disneya. W najnowszej kolekcji są Venom w wersji Toma Hardy'ego, Carnage w wersji Absolute Carnage, Miles Morales „Maximum Venom”, Ghost-Spider, Morbius the Living Vampire z lat 90. oraz Phage. Pojawia się również Venompool, czyli Deadpool z symbiontem.

Ponadto HeroClix zaprezentowało nową figurkę ze swojej kolekcji, odznaczającego się wielką skalą Galactusa z dwoma wymiennymi głowami:

Galactus figurka