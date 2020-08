Marvel - Venom właśnie zyskał zupełnie nowe moce. Jest jak... Godzilla!?

fot. screenrant.com

Wydarzenia z 27. numeru komiksu Venom popularny antybohater (czasem złoczyńca) zyskał kompletnie nowe moce. Wszystko za sprawą scenarzysty Donny'ego Catesa.

W tym komiksie Eddie Brock zostaje przeniesiony do mrocznej przyszłości, w której misterny Knull (bóg rasy symbiotów, do której należy Venom) podbił Ziemię. Jednak Venom w tym czasie nie jest sam, bo towarzyszy mu jego syn Dylan. Co ciekawe, sam Dylan ma tajemniczą zdolność kontroli i manipulacji każdym symbiotem, z którym wchodzi w kontakt.

Obaj są ścigani przez nowego złoczyńcę zwanego Virus, o którego prawdziwego tożsamości jeszcze nic nie wiemy. To właśnie podczas walki z nim symbiot Eddiego powiedział mu o nowej mocy. Od teraz Venom potrafi absorbować energię z ataków przeciwnika i przekształcać ją w zabójczy strzał niebieskiego promienia destrukcyjnego. Prostym skojarzeniem wydaje się atomowy oddech Godzilli.

Komiks zdradza, że to nie jedyne moce, a kolejne będą jeszcze ujawnione. Przyczyna ich pojawienia się jest bliskość symbiotu do świadomości zbiorowej tej rasy. Coś w stylu tego, jak działają choćby roje, więc symbiot "łączy" się i pobiera aktualizacje jak z Internetu. Z tego też powodu istnieje również ryzyko, że symbiot Brocka straci nad sobą kontrolę.

Z nowych mocy również:

Może wyczuwać zmiany w pogodzie z dużym wyprzedzeniem

Może przewidywać trzęsienia ziemi

Ma coś w stylu pajęczego zmysłu, który ostrzega go przed niebezpieczeństwem

Supersłuch

Zobaczcie kadry z komiksu: