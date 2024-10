Zimna kuźnia: eksperymenty na Obcych to nie najlepszy pomysł...

Vesper

Od pewnego czasu w sprzedaży znajduje się powieść Alexa White'a pod tytułem Obcy. Zimna kuźnia. Jest to kolejna powieść, w która rozszerza uniwersum filmowych ksenomorfów.

Tytułowa Zimna kuźnia, to stacja badawczo-rozwojowa korporacji Weyland-Yutani. Prowadzone są na niej badania nad niebezpiecznymi projektami, w tym nad Obcymi. Przybywa na nią dyrektor przeprowadzający audyt, co wywołuje niepokój wśród naukowców, którzy na boku prowadzą własne projekty, a procedury nie do końca są przestrzegane. Trwają siłowe przepychanki, a to daje szanse ksenomorfom na wyrwanie się na wolność.

Powieść ukazała się nakładem wydawnictwa Vesper.

Obcy. Zimna kuźnia - opis i okładka książki

Weyland-Yutani, wraz z niepowodzeniem na Hadley’s Hope, doznało miażdżącej porażki – utracono Obcych, których agresję próbowano wykorzystać. Jednak firma zdobyła pozycję lidera w badaniach. Zgodnie z filozofią firmy, mają już zapasowe rozwiązanie… Obiekt znany jako Zimna Kuźnia.

Odległa stacja RB-232 stała się ich największym atutem w militarnym wykorzystaniu Xenomorfów. Jednakże kiedy Dorian Sudler zostaje wysłany na RB-232, by ocenić postępy prac, odkrywa, że jest tam szpieg – ktoś, kto niekoniecznie działa w najlepszym interesie firmy. Dla Doriana jest to najbardziej niewybaczalne z przewinień. Priorytetem jest zatem zdemaskowanie „kreta” i wyeliminowanie z absolutną surowością. Jeśli zostanie odnaleziony, szpieg może być zmuszony do zniszczenia całej stacji… i wszystkich na jej pokładzie. O ile Xenomorfy nie zrobią tego pierwsze…