Venom 2: Carnage w kinach Helios także z ukraińskim dubbingiem. Data i lista miast

Sony

Venom 2: Carnage szturmuje kina na całym świecie. Przypomnijmy, że kontynuacja produkcji o symbioncie w ostatnim czasie pobiła kilka pandemicznych rekordów otwarcia (m.in. we Włoszech i Hiszpanii), jak do tej pory gromadząc na swoim koncie blisko 284 mln USD. Film cieszy się również dużą popularnością w naszym kraju, gdzie przez miniony weekend zebrał 1,3 mln USD. Teraz pojawia się szansa na zwiększenie tej kwoty.

31 października (niedziela) Venom 2 będzie bowiem wyświetlany w rodzimych kinach sieci Helios także z ukraińskim dubbingiem. Seanse te odbędą się w następujących miastach: Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław (Magnolia Park), Bielsko-Biała, Gdańsk (Forum) i Szczecin (Kupiec). Konkretne godziny zostaną podane na stronach Heliosa już niebawem.

Tak o Venomie 2 pisał w swojej recenzji redaktor naczelny naszego serwisu, Dawid Muszyński:

Największym atutem produkcji Venom 2: Carnage jest pokręcony humor i liczne wymiany uszczypliwości pomiędzy Eddiem a Venomem. To one sprawiają, że widz świetnie bawi się na sali i co chwila wybucha śmiechem. Serkis stworzył zwariowaną komedię w świecie Marvela, odchodząc, jak najdalej się da, od poważnej produkcji. I to mu świetnie wyszło. Takiego Venoma chce się po prostu oglądać.