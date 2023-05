Wszystkie filmy z Vinem Dieselem - ranking. Zaskoczeni podium? Mało kto wie, że on tu grał

Vin Diesel to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów kina akcji naszych czasów. Ciężko sobie wyobrazić dynamiczne sekwencje akcji bez występów tego artysty. Jego aktorskie zdolności zostały docenione na całym świecie, a filmy z udziałem Diesela do dziś cieszą się ogromną popularnością. Nowe popisy gwiazdora można oglądać w kina, gdyż 19 maja 2023 ukazała się kolejna odsłona kultowej serii Szybcy i wściekli. Stanowi ona wstęp do wielkiego finału cyklu, który towarzyszy nam od przeszło 2 dekad.

Z tej okazji przypominamy wszystkie występy Vina Diesela na dużym ekranie. Ranking powstał na portalu Rotten Tomatoes, który gromadzi recenzje dziennikarzy i krytyków, a następnie tworzy odpowiednie zestawienia. Przy porządkowaniu zbiorów kieruje się trzema kryteriami:

- "certyfikowana świeżość" - minimum 75% pozytywnych opinii filmu,

- "świeży" - co najmniej 60% pozytywnych recenzji,

- "zgniły" - mniej niż 60% przychylnych głosów.

Wszystkie filmy z Vinem Dieselem

Zestawienie jest pełne zaskoczeń. Sprawdźcie sami, co znalazło się na szczycie rankingu.