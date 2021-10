Violet - niewidzialny krytyk w głowie, który niszczy życie. Brutalnie szczery zwiastun

Fot. Materiały prasowe/The Hollywood Reporter

Violet to film opowiadający o tym, jak to jest mieć niewidzialnego krytyka w głowie, który nieustannie próbuje cię przekonać, że jesteś najgorszy. Główna bohaterka produkcji przez lata pozwala na to, by to strach kierował każdą jej decyzją. W końcu zaczyna rozumieć, że musi nauczyć się zwalczać te negatywne myśli, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Co oznacza ogromne zmiany. W poniższym zwiastunie możecie przekonać się, jak brzmi narrator w głowie Violet, który powtarza jej, że jest nikim. W głównej roli zobaczymy Olivię Munn.

Violet - poruszający zwiastun. Film o samokrytyce, która niszczy życie

Violet - szczegóły filmu. Kto w obsadzie?

W głównej roli wystąpi Olivia Munn, która wcieli się w tytułową Violet Calder. Jej bohaterka postanawia zmienić coś w swoim życiu, by nie przejęły go fale samokrytyki, jakie ją dopadają. Justin Theroux będzie występował jako narrator w jej głowie, który nieustannie powtarza jej, że jest nikim i jest obrzydliwa. W obsadzie pojawią się także takie osoby jak: Erica Ash, Dennis Boutsikaris, Bonnie Bedelia, Zach Gordon, Rob Benedict, Todd Stashwick i Laura San Giacomo.

Fot. Materiały prasowe

Reżyserką i scenarzystką produkcji jest Justine Bateman.