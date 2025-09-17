MCU wraca do formy? Nowy serial aktorski jest podobno świetny

Fot. Marvel Comics

Po finale WandaVision historia Visiona będzie kontynuowana w jego solowym serialu, za który odpowiada showrunner Terry Matalas. Produkcja ma zadebiutować na Disney+ w 2026 roku. Znany insider Jeff Sneider ma nowe informacje odnośnie projektu.

Słyszałem, że Vision jest świetny, a showrunner, Terry Matalas, może dostać jeszcze pracę przy produkcji Nova. Możliwe, że podpisze większą umowę z Marvelem – stwierdził Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic.

To sugeruje, że Marvel jest tak zadowolony z pracy Terry'ego Matalasa przy Visionie, że chce go zatrzymać przy sobie na dłużej. Jego następnym projektem w ramach MCU może być zapowiedziany serial Nova. To nie byłby pierwszy raz, gdy włodarze Marvela po zauważeniu talentu jakiegoś showrunnera, postanowili by go zatrudnić przy innych projektach: Justin Benson i Aaron Moorhead po pracy przy serialu Moon Knight mieli szansę najpierw pomóc przy 2 . sezonie Lokiego, a potem przerobili nowego Daredevila.

Solowy serial o Visionie - co wiemy?

Vision ma być zwieńczeniem serialowej trylogii, która zaczęła się w WandaVision i była kontynuowana w To zawsze Agatha. Paul Bettany wróci w głównej roli. Według doniesień James Spader wcieli się w Ultrona w ludzkiej formie, który ma być złoczyńcą serialu. Mają też powrócić inne postacie AI, takie jak E.D.I.T.H. ze Spider-Mana: Daleko od domu. Możemy się domyślać, że produkcja pochyli się nad pytaniem, co to tak naprawdę znaczy być człowiekiem i mieć duszę.

Wielu fanów obstawia także, że w serialu ostatecznie dowiemy się, co stało się z dziećmi Visiona i Scarlet Witch. Szczególnie, że Wiccan i Speed to ważne postacie w komiksach, powiązane z grupą Young Avengers. Ich wątek powrócił już w serialu To zawsze Agatha, który jest powiązany z Visionem.

W obsadzie oprócz Paula Bettany'ego i Jamesa Spadera znaleźli się Todd Stashwick, Ruaridh Mollica, T'Nia Miller, Emily Hampshire, Faran Tahir i Orla Brady. Produkcja ma zadebiutować w 2026 roku na platformie streamingowej Disney+.

