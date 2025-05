Tęsknicie za Ultronem w MCU? W tym serialu może wrócić – i to z ukochaną

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Trwają zdjęcia do serialu Vision Quest z MCU, choć nie dostajemy za wielu aktualizacji odnośnie projektu. Nexus Point News ma jednak nową informację. Według ich źródeł w serialu pojawi się Jocasta. Postać jest również znana pod pseudonimem The Bride of Ultron. W komiksach Marvela była robotem, pierwotnie stworzonym na wzór Janet van Dyne jako narzeczona Ultrona. Z czasem zdradziła go i pomogła Avengersom w pokonaniu złoczyńcy. Po tym jakiś czas współpracowała z drużyną i zakochała się w Visionie, który jednak nie odwzajemniał jej uczucia, ponieważ był w związku ze Scarlet Witch.

The Bride of Ultron nadchodzi do MCU

Co więcej, ponoć Marvel Studios już obsadziło Jocastę w MCU, jednak tożsamość artystki na razie jest trzymana w ścisłej tajemnicy. Z danych Nexus Point News wynika jednak, że Marvel Studios chciało, aby bohaterkę zagrała czarnoskóra aktorka w wieku od 40 do 60 lat. Jest to zgodne z materiałem źródłowym, ponieważ Jocasta była przedstawiana jako czarnoskóra kobieta w komiksach po tym, jak dołączyła do Avengersów i zaczęła być bardziej ludzka. Poza tym postać z Vision Quest jest opisywana jako „przebiegła, silna, zdeterminowana i pragnąca zemsty”.

Vision Quest: showrunner, obsada, premiera

Jac Schaeffer, showrunnerka WandaVision, miała początkowo odpowiadać za Vision Quest, ale wolała skupić się na To zawsze Agatha. Zastąpił ją Terry Matalas, znany z serii Star Trek: Picard. Jeśli chodzi o obsadę, Paul Bettany wróci jako Vision, a James Spader ponownie zagra Ultrona. Mają pojawić się również Todd Stashwick i Faran Tahir. Wiele osób wierzy, że w produkcji ponownie zobaczymy postać Tommy'ego Maximoffa.

Premiera serialu Vision Quest na Disney+ jest zaplanowana na 2026 rok.