Vision Quest - wyczekiwany serial Marvela. Jest potencjalna data premiery

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Są nowe informacje na temat daty premiery wyczekiwanego serialu MCU pod tytułem Vision Quest. To projekt, który miałby być drugim spin-offem do hitu WandaVision, obok Agatha: Coven of Chaos.

Według Writer's Guild of America (WGA) serial zadebiutuje w sezonie 2024-2025, który trwa od lipca 2024 roku do czerwca 2025 roku. Co więcej, poinformowano także, że w pokoju scenarzystów są obecni Megan McDonnell, Peter Cameron i Eileen Shim (Gra o tron: Ród smoka). Wszyscy będą pracować pod przewodnictwem Jaca Schaeffera, czyli showrunnerki serialu.

Co wiemy o projekcie? Na początku o powstaniu Vision Quest donieśli scooperzy, jednak w październiku 2022 roku rzetelny portal Deadline poinformował, że według ich źródeł prace do serialu ruszyły. Produkcja miałaby pokazać, jak główny bohater próbuje odzyskać wspomnienia i swoje człowieczeństwo. Na razie jednak nie ma prawie żadnych oficjalnych informacji na temat serialu.