W 2022 roku pojawi się nowa wersja PlayStation 5

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: SIE

Dziewiąta generacja konsol znika z półek sklepowych w zastraszającym tempie. Prawdopodobnie jedynym powodem dominacji Nintendo Switcha w pierwszym kwartale sprzedażowym 2021 roku był fakt, że podaż PlayStation 5 była zbyt niska względem popytu. Ale nawet pomimo ogromnych problemów dystrybucyjnych konsola Sony trafiła do 7,8 miliona odbiorców, prześcigając tym samym PS4, która w analogicznym okresie trafiła do ok. 7 milionów graczy.

Jim Ryan, prezydent Sony Interactive Entertainment, pod koniec kwietnia obiecał na łamach wywiadu dla dziennika Nikkei, że firma zrobi wszystko, co w jej mocy, aby przyspieszyć tempo produkcji nowych konsol i sprostać rynkowemu zapotrzebowaniu na PS5. I jeśli wierzyć informatorom branżowym z firmy analitycznej Kantan Games, podjęto już pierwsze ważne decyzje, które pomogą spełnić tę obietnicę.

Japońska korporacja ma prowadzić rozmowy biznesowe z przedsiębiorstwem TSMC nad możliwością uruchomienia nowej linii produkcyjnej wyspecjalizowanej w wytwarzaniu 6-nanometrowych podzespołów bazujących na projekcie układu od AMD. Mówi się, że przedstawiciele Sony rozważała także przeskok na 5-nanometrowy proces technologiczny, ale ruch ten mógłby okazać się zbyt kosztowny w finalnym rozrachunku.

Według przecieków produkcja odświeżonego modelu konsoli, który pozwoli przyspieszyć dystrybucję PS5, ma ruszyć w drugim bądź trzecim kwartale 2022 roku. Warto zauważyć, że przejście z 7- na 6-nanometrowy proces technologiczny nie będzie wiązało się z wdrożeniem kluczowych zmian w funkcjonalności konsoli. Nie można jednak wykluczyć, że Sony wykorzysta tę okazję i zmodernizuje wygląd PlayStation 5 wraz z debiutem jej odświeżonej wersji.