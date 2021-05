PlayStation i Nike nawiązały współpracę. Jej efektem są... oficjalne buty PS5

fot. blog.playstation.com

Wielu miłośników wirtualnej rozgrywki planujących zakup PlayStation 5 musiało obejść się smakiem z uwagi szybkie znikanie sprzętu ze sklepowych półek. Mimo problemów z dostępnością śmiało można mówić jednak o ogromnej popularności konsoli, bo kolejne jej partie wyprzedają się błyskawicznie. Sony jest doskonale świadome tego zainteresowania i prawdopodobnie to właśnie ono przyczyniło się do nawiązania nietypowej współpracy z firmą Nike, której efektem jest... oficjalne obuwie inspirowane właśnie PS5.

Specjalny wariant kolorystyczny modelu Nike PG 5 przygotowano we współpracy z koszykarzem, Paulem Georgem. Wygląd obuwia wyraźnie nawiązuje do najnowszej konsoli Sony: mamy więc czarno-białą kolorystykę, a także charakterystyczne logo czy subtelne symbole kwadratu, krzyżyka, trójkąta i kółka znane z kontrolerów DualSense. Udział w pracach nad tym produktem brał Yujin Morisawa, czyli artysta odpowiadający za wygląd PS5.

Buty mają trafić do sprzedaży już 14 maja. Na oficjalnej stronie PlayStation wspomniano, że będą one dostępne w "wybranych krajach". Na ten moment nie wiadomo czy będą one dostępne w Polsce.

Buty PG 5