W butach Valerii: premiera powieści zekranizowanej przez Netflixa

Kobiece

Od pewnego czasu na platformie Netflix możemy oglądać serial Valeria. Powstał on na podstawie obyczajowej serii powieściowej napisanej przez hiszpańską autorkę Elísabet Benavent.

Dzisiaj, za sprawą wydawnictwa Kobiecego, ukazał się pierwszy tom tego cyklu zatytułowany W butach Valerii, w którym poznamy życiowe i miłosne perypetie madryckich przyjaciółek.

W butach Vlalerii zostało wydane w miękkiej oprawie ze skrzydełkami i liczy 396 stron.

Zobacz także:

Poniżej okładka i opis W butach Valerii:

Źródło: Kobiece

Gorący Madryt, babskie pogaduchy przy winie i zmysłowy seks. Wejdź w buty Valerii i odkryj siłę kobiecej przyjaźni!

Kiedy twój wydawca czeka na kolejny bestseller, a ty kompletnie nie masz weny twórczej, jest kiepsko.

Jeśli dodasz do tego sześcioletnie małżeństwo z facetem, który od dawna nie ma ochoty na seks, można powiedzieć, że robi się naprawdę fatalnie…

Ale od czego masz przyjaciółki! Lola, Carmen i Nerea już o to zadbają, żebyś wiedziała, jak czerpać z życia pełnymi garściami.

W butach Valerii to uwodzicielska i pełna humoru opowieść o czterech kobietach i ich miłosnych podbojach na tle słonecznego Madrytu. Tytułowa Valeria przechodzi kryzys w każdej sferze życia. Może jednak liczyć na wsparcie najbliższych koleżanek. Pewnego wieczoru na horyzoncie pojawia się także przystojny Victor, który doda szaremu życiu Valerii barw i… namiętnych uniesień.

Powieść, która podbiła serca hiszpańskich czytelniczek i została zekranizowana przez Netflix.