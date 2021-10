W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 - plakat promujący kontynuację polskiego slashera od Netflixa

fot. Michał Chojnacki / Akson Studio

W lesie dziś nie zaśnie nikt to polski slasher inspirowany klasykami gatunku z lat 80. Fabuła skupia się na grupie nastolatków uzależnionych od technologii, którzy trafiają na obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Razem muszą stawić czoło zagrożeniu i walczyć o swoje życie.

Premiera 2. części filmu odbędzie się już w październiku 2021 roku na platformie Netflix. Tym razem głównym bohaterem będzie Adaś, młody, samotny, nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu. Ignorowany przez swoich kolegów oraz piękną i niezwykle pewną siebie Wanessę, nieśmiały chłopak szuka swojego miejsca na świecie. W sequelu poznamy również dalsze losy Zosi (Julia Wieniawa-Narkiewicz), która pokaże zupełnie nowe i zaskakujące oblicze. Film ma być przewrotną, ironiczną i krwawą historią o poszukiwaniu miłości i odkrywaniu samego siebie w świecie, w którym zdecydowanie więcej nas dzieli niż łączy. Oto plakat promujący film:

Netflix

W rolach głównych: Mateusz Więcławek, Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski, Wojciech Mecwaldowski, Izabela Dabrowska, Sebastian Stankiewicz i Robert Wabich. Za produkcję odpowiada Akson Studio.

Zobacz także:

W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 - premiera została zaplanowana na 27 października 2021 roku.