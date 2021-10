Squid Game - afera z prawdziwym numerem telefonu. Jest odpowiedź Netflixa i oburza

Fot. Netflix

Squid Game to koreański serial, wokół którego pojawiła się spora kontrowersja. Widzowie zauważyli numer telefonu na karcie, którą otrzymali uczestnicy gry, w tym Seong Gi Hun. Ekipa produkcyjna popełniła błąd, zakrywając tylko trzy pierwsze cyfry, które dla koreańskich telefonów oznaczają numer kierunkowy - najpopularniejszy to 010 dla komórek. Nawet jeśli wpisze się tylko 8 ostatnich cyfr bez kierunkowego, połączenie może zostać nawiązane automatycznie, jeśli jest się w okolicy. Część widzów zdecydowała się zadzwonić na podany numer, który okazał się prawdziwy.

Squid Game - oświadczenie pokrzywdzonej przez ekipę produkcyjną

Właścicielka numeru telefonu złożyła oświadczenie dla Money Today, ujawniając jak ta sytuacja utrudniła jej życie.

Po wyemitowaniu Squid Game, zaczęłam dostawać wiadomości i połączenia bez przerwy, dwadzieścia cztery godzinę na dobę, aż zaczęło mi być ciężko prowadzić normalne codziennie życie. To numer, którego używam od ponad dziesięciu lat, więc jestem zaskoczona. Musiałam usunąć ponad 4000 numerów widzów z mojego telefonu. Doszło do tego, że ludzie z ciekawości próbują się do mnie dobić bez względu na porę dnia, więc moja bateria jest wyczerpana i sprzęt się wyłącza. Na początku nie miałam pojęcia, co się dzieje, ale mój przyjaciel powiedział mi, że mój numer pojawił się w serialu. Wtedy zrozumiałam.

Co więcej, ten numer telefonu jest powiązany z jej małym biznesem, więc tym ciężej byłoby go zmienić.

Squid Game

Squid Game - co na to Netflix?

Pierwszą odpowiedzią ekipy produkcyjnej serialu, według pokrzywdzonej, było:

Nie możemy nic zrobić, skoro numer telefonu został już ujawniony. To nie tak, że zrobiliśmy to celowo. Szczerze, myślimy że jedyną opcją jest to, żebyś zmieniła swój numer.

Ta odpowiedź oburzyła Koreańczyków i została uznana za niemiłą, co wielu skomentowało na mediach społecznościowych. Następnie jednak pokrzywdzona dostała propozycję rekompensaty pieniężnej - najpierw 1 miliona KRW, czyli około 3380,86 złotych, a później 5 milionów KRW, czyli około 16904,31 złotych. Koreański polityk Huh Kyung-young także zaoferował wykupienie numeru, ale już za 100 milionów KRW.

Do teraz trwają rozmowy telefonicznie, jak i twarzą w twarz, by rozwiązać ten konflikt.