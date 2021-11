W przyszłości iPhone’y mogą ukrywać treści prze osobami, które nie mają okularów Apple

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Patently Apple

Upowszechnienie się smartfonów oraz dynamiczny rozwój branży mobilnej sprawiły, że dziś te kieszonkowe komputery coraz częściej wykorzystujemy w roli narzędzi do pracy oraz komunikacji. Za ich pośrednictwem przeglądamy prywatną i firmową korespondencję, logujemy się do serwisów transakcyjnych i prowadzimy rozmowy tekstowe. Jeśli robimy to wszystko w miejscu publicznym, istnieje spora szansa, że jakiś wścibski osobnik zajrzy nam przez ramię i pozyska informacje o poufnych charakterze.

Projektanci Apple postanowili zabezpieczyć nas przed takim wyciekiem danych: korporacja rozważa wykorzystanie inteligentnych okularów w roli filtra bezpieczeństwa. Redakcja serwisu Patently Apple dotarła do dokumentu patentowego, który zarysowuje schemat działania tej innowacyjnej technologii bezpieczeństwa za pośrednictwem okularów nazywanych „Privacy Eyewear”:

Ta metoda dostarczania treści graficznych może opierać na skanowaniu części twarzy użytkownika za pośrednictwem sensora, wykorzystania skanu do wygenerowania mapy głębi oraz sprecyzowaniem wskaźnika podobieństwa pomiędzy mapą głębi a zbiorem zgromadzonych map tożsamości powiązanych z zarejestrowanym użytkownikiem. W odpowiedzi na wynik podobieństwa przekraczający wyznaczony próg, użytkownik byłby autoryzowany jako zarejestrowany użytkownik. Metoda ta może także posłużyć do wdrożenia korekcji optycznej, wybrać profil wyświetlania, który jest powiązany z danym scenariuszem korekcji optycznej i wygenerować obraz zgodny z wybranym scenariuszem wyświetlania.

Wdrożenie tego rozwiązania pozwoliłoby użytkownikom na rozmywanie wyświetlanego obrazu, aby osoby postronne nie zobaczyły, co przeglądamy na ekranie. Treści byłyby widoczne wyłącznie dla zautoryzowanego posiadacza gogli przypisanych do danego konta Apple. A tak się składa, że już w 2022 roku na rynku mają pojawić się pierwsze inteligentne okulary od Apple, które idealnie sprawdziłyby się w roli takiego narzędzia bezpieczeństwa.

Warto jednak pamiętać, że mamy tu do czynienia wyłącznie z patentem, a nie gotowym rozwiązaniem. Nie można wykluczyć, że Apple nigdy nie wdroży tej technologii w życie.