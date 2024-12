Doktor Strange w Avengers: Doomsday. Może się pojawić pewna grupa złoczyńców

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Benedict Cumberbatch przyjechał na festiwal filmowy Red Sea w Arabii Saudyjskiej. Tam dziennikarz Variety zapytał go o nadchodzący film Avengers: Doomsday, a aktor oficjalnie potwierdził, że Doktor Strange jest jego częścią. Nie jest to zaskoczenie, ale formalne potwierdzenie stało się konieczne. W potwierdzonej obsadzie są Robert Downey Jr, Chris Evans, Anthony Mackie i Mark Ruffalo. Wkrótce poznamy kolejne nazwiska.

Benedict Cumberbatch o Avengers: Doomsday

Tak aktor wypowiedział się o projekcie:

- Moja postać to skomplikowany człowiek, którego motywacją jest potrzeba kontroli nad wszystkim, bez względu na koszty. Interesuje mnie, do czego te koszty go doprowadzą. Jest tu więcej do grania i to sprawia, że jest to bardzo ekscytujące.

Nie może się również doczekać pracy z Robertem Downeyem Jr., który wcieli się w Doktora Dooma – głównego złoczyńcę finału Sagi Multiwersum.

- Jestem podekscytowany nie tylko ponowną współpracą z braćmi Russo, ale także powrotem Roberta Downeya Jr. w roli Doktora Dooma. Ciekawi mnie, co wydarzy się dalej.

Avengers: Doomsday - spekulacje

W sieci huczy od spekulacji, które pojawiły się za sprawą tak zwanych scooperów – osób z zakulisową wiedzą o planach produkcji. Z doniesień wynika, że istnieje szansa na wprowadzenie tzw. Evil Avengers, których zbierze Doktor Doom. Mowa o członkach Avengers z alternatywnych światów równoległych, którzy w swoich rzeczywistościach są złoczyńcami, a nie bohaterami. Według spekulacji fani sugerują, że Chris Evans mógłby zagrać złowrogą wersję Steve'a Rogersa – Kapitana Hydrę.

Prace nad filmem ruszą w 2025 roku, a premiera planowana jest na 2026 rok.