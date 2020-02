W Rainbow Six Siege zagramy na konsolach nowej generacji

Rainbow Six: Siege w tym roku obchodzić będzie 5 lat. Ubisoft przez cały czas rozwija grę i wprowadza do niej nowe sezony oraz dodatki. Wygląda na to, że wsparcie to nie zakończy się w najbliższym czasie, bo firma przedstawiła plany na nadchodzące dwa lata. I tutaj ciekawa informacja - produkcja ta szykowana jest też na konsole nowej generajci.

O szczegółach Ubisoft nie chce mówić, wspomina natomiast, że plany są takie, aby Rainbow Six: Siege było dostępna na nowym Xboksie oraz PlayStation 5 już od dnia premiery tego sprzętu.

Dlaczego nie mogę podać daty? Ponieważ te daty ostatecznie dotyczą ludzi tworzących konsole nowej generacji. Mogę powiedzieć, że będziemy na konsolach od dnia ich premiery - mówi Leroy Athanassof, reżyser gry.

Athanassof nie wyjaśnił także, na czym dokładnie owe pojawienie się Siege na nowej generacji miałoby polegać. Czy będzie to zwykła dostępność w ramach wstecznej kompatybilności, o czym producenci konsol mówią od dłuższego czasu, czy może reedycja dedykowana wyłącznie tej platformie i sprzedawana jako nowa gra.

W każdym razie Ubisoft pracuje, aby Rainbow Six: Siege zagościło na nowych platformach i było grywalne w ramach opcji cross-play pomiędzy graczami na różnych platformach. Jak zaznacza reżyser, twórcy są na to gotwi, ale tutaj znów piłeczka jest po stronie Sony i Microsoftu.