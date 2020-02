Sukces Rainbow Six Siege. Produkcję Ubisoftu sprawdziło 55 milionów graczy

Rainbow Six: Siege to taktyczna, sieciowa strzelanka, która zadebiutowała w 2015 roku. Mimo kilku lat od premiery, produkcja Ubisoftu jest w naprawdę dobrej formie. Firma ujawnia w raporcie finansowym, że tytuł ten został sprawdzony przez 55 milionów graczy. I chociaż trudno na tej podstawie ustalić liczbę osób, które faktycznie aktywnie i regularnie grają w tę grę, to wynik ten i tak robi wrażenie.

Do sukcesu bez wątpienia przyczyniają się regularne aktualizacje i nowa zawartość, dzięki której dzieło Ubisoftu ciągle przyciąga nowych graczy. Pomagają w tym również organizowane co jakiś czas darmowe weekendy i inne akcje promocyjne, dzięki którym grę można przetestować bez jakichkolwiek opłat.

We've said it before, and we'll say it again...

We are here to stay.

Thank you for 50 Million players! pic.twitter.com/9IpTFlFARL

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) September 6, 2019