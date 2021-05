W Stanach ruszyła przedsprzedaż modułowego laptopa

Źródło: Framework

Możliwość dowolnej konfiguracji pecetów pozwala precyzyjnie dopasować potencjał urządzenia do naszych potrzeb. Niestety, użytkownicy laptopów nie mają zbyt dużego pola do popisu w tej materii. Jeśli producent pozwala ingerować w podzespoły zamontowane pod obudową, to ta zazwyczaj ogranicza się do wymiany kości RAM oraz nośników pamięci.

Od czasu do czasu na rynku pojawiały się co prawda sprzęty pozwalające wymieni procesor bądź kartę graficzną, ale żaden z nich nie był aż tak otwarty na modyfikacje jak Framework Laptop. W przypadku tego urządzenia to klient decyduje o tym, jakie podzespoły znajdą się pod obudową i może je dowolnie modyfikować. Choć już na wstępie decyduje się na konkretny model procesora Intel 11. generacji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wymienić go w przyszłości. W budżetowej wersji można zrezygnować nawet z pamięci RAM, SSD, ładowarki oraz modułu Wi-Fi, aby zainstalować je na własną rękę.

Warto zauważyć, że personalizacja w przypadku tego urządzenia nie ogranicza się wyłącznie do wewnętrznych elementów. W trakcie konfiguracji kupujący decyduje, jakimi portami będzie dysponował Framework Laptop, sprzęt wyposażono w cztery stacje dokujące do szybkiego montażu modułów funkcyjnych. W dniu premiery dostępne są następujące karty rozszerzeń: USB-C, USB-A, DisplayPort, HDMI i MicroSD oraz pamięci 250 GB i 1 TB. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić więcej modułów i wymieniać je w locie, w zależności od aktualnych potrzeb. Ponadto w przyszłości do sprzedaży trafią kolorowe wymienne ramki okalające wyświetlacz oraz nowe klawiatury z regionalnymi układami klawiszy.

Framework Laptop

Producent przygotował trzy podstawowe modele, od których można rozpocząć szybką personalizację sprzętu. Za 999 dolarów dostaniemy model Base z Intelem Core i5-1135G7, 8 GB pamięci RAM, nośnikiem 256GB NVMe SSD oraz kartą Wi-Fi 6. Model Performance za 1399 dolarów korzysta z Intela Core i7-1165G7 oraz 16 GB RAM, a wersja Professional za 1999 dolarów odda nam do dyspozycji Intela Core i7-1185G7, 32 GB RAM, 1 TB pamięci oraz Windowsa 10 Pro. Zestaw do samodzielnego montażu wyceniono zaś na 748 dolarów.

Wszystkie komputery wyposażono w 13,5-calowy ekranu o rozdzielczości 2256 x 1504, zintegrowaną kameę 1080p oraz czytnik linii papilarnych. W pierwszej kolejności Framework Laptop trafi do klientów ze Stanów Zjednoczonych, a przedsprzedaż na rynku europejskim ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.