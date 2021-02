Kiedy jeden ekran to za mało. Ten laptop ma ich aż siedem

Źródło: Expanscape

Expanscape Aurora 7 to prototypowy model nietuzinkowego laptopa, którzy przypadnie do gustu miłośnikom pracy na wielu ekranach jednocześnie. Nie dwóch, nie trzech ale aż siedmiu. Każdy z dodatkowych wyświetlaczy może służyć za oddzielne okno z aplikacjami, a potencjał tego sprzętu wykorzystają zapewne tylko nieliczni użytkownicy.

Główny 17,3-calowy panel pracuje się przy rozdzielczości 4K i takie same matryce znajdziemy po obu stronach tego wyświetlacza. Nad skrzydłowymi panelami umieszczono zaś mniejsze 7-calowe ekrany pracujące przy rozdzielczości 1200p. Ostatni wyświetlacz znajdziemy pod klawiaturą. To niewielki 7-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1200p. Aby utrzymać tak masywną konstrukcję na jednym zawiasie, sprzęt musi mieć odpowiednią masę – Aurora 7 nie jest jednym z tych ultraprzenośnych komputerów, które bez problemu spakujemy do plecaka, ta bestia prawdopodobnie będzie ważyć ok. 12 kilogramów, ale ten parametr może jeszcze ulec zmianie.

Warto zauważyć, że mimo rozbudowanej sekcji wyświetlania nie mamy tu do czynienia z maszyną o wydajności z najwyższej półki. Owszem, sprzęt napędza procesor Intel Core i9-9900K wsparty aż 64 GB pamięci RAM, ale sparowano go ze średniopółkową kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1060. Zespół Expanscape zapowiedział, że dopiero pracuje nad modelem wyposażonym w układ NVIDIA GeForce RTX 2070, który miałby współpracować z procesorem AMD Ryzen 9 3950x bądź Intel i9-10900K.

Zgodnie z założeniami twórców Expanscape Aurora 7 ma być wykorzystywany jako profesjonalna, mobilna stacja robocza. Wyposażono go w niezależną baterię o pojemności 148Wh przeznaczoną do zasilania dodatkowych ekranów, dzięki której sprzęt przepracuje bez ładowania do jednej godziny. Co ciekawe, firma zapowiedziała, że pracuje nad odchudzeniem dodatkowej baterii, aby spełniała wymogi Federalnej Administracji Lotnictwa w zakresie przewozu sprzętów elektronicznych. Oznacza to, że inżynierowie Expanscape chcą przystosować komputer do przewożenia w bagażu podręcznym samolotów.

Aurora 7 z dużym prawdopodobieństwem nie będzie wykorzystywana przez graczy i skorzystają z niej głównie eksperci ds. bezpieczeństwa z działów IT. Ale sprzęt ten jest doskonałym przykładem na to, że nie tylko gamingowe firmy pokroju Razera potrafią popuścić wodze fantazji przy projektowaniu swoich urządzeń. Na tle tego cacka od Expanscape trzyekranowy komputer Razer Valerie wygląda jak zabawka dla dzieci.