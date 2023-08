Wakacyjni przyjaciele 2 - zwiastun komedii. Będzie zwariowana przygoda

fot. materiały prasowe

Reklama

Pierwszy zwiastun komedii dla dorosłych pod tytułem Wakacyjni przyjaciele 2 trafił do sieci i pokazuje, że będzie to jeszcze bardziej szalone i niedorzeczne niż pierwsza część z 2021 roku. W głównych rolach powracają John Cena, Lil Rel Howery, Yvonna Orji i Meredith Hagner. Dołącza do nich Steve Buscemi.

Wakacyjni przyjaciele 2 - zwiastun

Wakacyjni przyjaciele 2 - opis fabuły

Historia rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z jedynki. Nowożeńcy Marcus (Howery) i Emily (Orji) zapraszają swoich dziwacznych przyjaciół Rona (Cena) i Kylę (Hagner), którzy także się pobrali i mają dziecko, aby pojechali z nimi na wakacje na Karaiby. Głównym celem Marcusa jest jednak spotkanie z włascicielem resortu, by zawalczyć o kontrakt na budowę hoteli ich sieci w Chicago. Kiedy ojciec Kyli Reese (Buscemi) wychodzi z więzienia i pojawia się tutaj bez zapowiedzi w najgorszym momencie, sprawy wymykają się spod kontroli. Idealne plany Marcusa zmieniają się w totalny chaos.

Wakacyjni przyjaciele 2 - premiera w Ameryce Północnej na platformie Hulu już 25 sierpnia. W Polsce tego dnia film trafi do Disney+.