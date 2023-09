Walker: Strażnik Teksasu - premiera telewizyjna w AXN już 5 września

fot. The CW

Reklama

Walker: Strażnik Teksasu w końcu w polskiej telewizji. AXN kupiło prawa i ustaliło premierę na 5 września na godzinę 21:05. Wówczas wystartuje pierwszy sezon serialu opartego na kultowym Strażniku Teksasu. Pierwszy sezon liczy 18 odcinków, ale to nie koniec tej historii. Produkcja osiągnęła sukces i doczekała się już trzech sezonów. W planach jest również 4. sezon, nad którym prace ruszą po zakończeniu trwającego w tej chwili strajku aktorów i scenarzystów.

Walker - zwiastun

Walker: Strażnik Teksas - opis fabuły

Tak AXN opisuje serial:

Walker: Strażnik Teksasu opowiada o przygodach Cordella Walkera, wdowca i ojca dwójki dzieci, który żyje według własnego kodeksu moralnego. Po dwóch latach na misji Cordell wraca do domu w Austin, tylko po to, by odkryć, że w domu czeka go jeszcze więcej pracy. Musi spróbować ponownie nawiązać kontakt ze swoim kreatywnym i troskliwym synem oraz upartą, nieco zbuntowaną nastoletnią córką. Dodatkowo musi poradzić sobie z konfliktami z rodziną - bratem, który dorósł pod jego nieobecność, spostrzegawczą matką i ojcem, tradycyjnym farmerem. Walker znajduje nic porozumienia ze swoją nową partnerką, jednocześnie nabierając coraz większych podejrzeń w sprawie śmierci swojej żony.