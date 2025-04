Co za spoiler z 8. sezonu 9-1-1! Wideo zdradza los postaci - fani wściekli!

Wciąż trwają zdjęcia do finałowych odcinków 8. sezonu serialu 9-1-1, a materiały z planu trafiają do sieci. Twórcy podjęli jednak zaskakującą decyzję – kluczową i przełomową scenę nakręcono w miejscu publicznym. Nagranie zdradza śmierć jednej z głównych postaci, co rozwścieczyło fanów!