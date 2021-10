Walt Disney Studios: Alan Horn kończy karierę. Bez niego nie byłoby sukcesów

fot. Disney

W ciągu prawię 50-lat pracy, Alan Horn wywarł znaczący wpływ na przemysł rozrywkowy oraz publiczność na całym świecie. Znany w branży filmowej amerykański przedsiębiorca dołączył do The Walt Disney Company w czerwcu 2012 roku, zostając współprzewodniczącym i dyrektorem kreatywnym wytwórni, wraz z obecnym na stanowisku Alanem Bergmanem. Dzięki poprzedniej pracy w licznych wytwórniach filmowych takich jak Disney Pixar, 20th Century Fox i Searchlight, Horn był w stanie odpowiednio wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomóc zarządzanej przez Roberta Igera wytwórni Walt Disney Studios wyjść z kryzysu spowodowanego erą mniejszego zainteresowania widzów animacjami i na nowo zapewnić mu stabilność finansową, nadrabiając prawię 300 milionowe straty.

Po udanym debiucie kariera Horna na stanowisku trwała w najlepsze. W ciągu dziewięcioletniej kadencji, sprawił, że Disney rozszerzył swoje produkcje poza duży ekran, rozpoczynając przygodę ze streamingiem. Tym samym Disney ustanowił kilka rekordów w branży filmowej, zyskując ponad 7 miliardów dolarów na przełomie 2016 i 2018 roku oraz 11 miliardów dolarów w 2019 roku. W dużej mierze dzięki Alanowi Hornowi Walt Disney Studios stało się jedynym studiem filmowym na świecie, któremu udało się osiągnąć taki wynik. W 2019, roku, po awansie Alana Bergmana na stanowisko prezesa wytwórni w 2020 roku oraz Boba Chapeka na stanowisko dyrektora generalnego, Horn pozostał na swoim miejscu.

''Alan Horn jest jedyny w swoim rodzaju i mieliśmy szczęście, że zdecydował się wnieść swój talent do naszych Studiów. Był jednym z najważniejszych mentorów, jakich kiedykolwiek miałem, i oboje jesteśmy bardzo dumni z tego, co udało nam się zrobić podczas naszego wspólnego czasu w Walt Disney Studios, prowadząc ten wspaniały zespół. Po prostu nie mogę mu wystarczająco podziękować''- twierdzi Alan Bergman.

''To był mój wielki przywilej i przyjemność móc spędzić te ostatnie 50 lat, pomagając kreatywnym ludziom w opowiadaniu historii, które poruszają, bawią i łączą publiczność na całym świecie – i spełniło się marzenie, aby móc to zrobić w Disney, nie mniej, jestem głęboko wdzięczny Bobowi Igerowi za możliwość, jaką mi dał, i Alanowi Bergmanowi za bycie niesamowitym partnerem podczas tej przygody, a także Bobowi Chapkowi za jego stałe przywództwo w tych bezprecedensowych czasach. Muszę również docenić niezwykłych liderów naszych indywidualnych studiów, jak również nasze zespoły biznesowe i każdego z naszych fantastycznych członków zespołu. Nigdy nie jest łatwo pożegnać się z miejscem, które kochasz, dlatego robię to powoli, ale na czele z Alanem Bergmanem, jestem przekonany, że niesamowity zespół Walt Disney Studios będzie wprowadzał magię w nadchodzące lata''- podsumował Alan Horn.

Przedstawiciele studia filmowego nie ujawnili jeszcze szczegółów na temat ewentualnego zastąpienia twórcy.