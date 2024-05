Walton Goggins popłakał się po dostaniu roli w Białym Lotosie. Opowiada o serialu

fot. materiały prasowe

Walton Goggins to gwiazda wielu seriali i filmów, a w ostatnim czasie było o nim głośno z powodu świetnej roli w równie udanym Falloucie od Amazona. Aktor pojawi się również w 3. sezonie popularnego Białego lotosu i to w roli głównej, która ma dla niego wielkie znaczenie. Oto, co aktor miał do powiedzenia na temat nowej roli i momentu jej zdobycia, o którym został poinformowany przez swoich agentów:

Powiedzieli: "Zanim cokolwiek zrobisz, to musimy ci coś powiedzieć. Dostałeś ofertę zagrania w Białym Lotosie i jest to bardzo dobra rola." Zapytałem: "Możecie to powtórzyć?", na co odpowiedzieli: "Mike cię chce." Wtedy przeprosiłem ich na chwilę, wyszedłem na zewnątrz i popłakałem się niekontrolowanie. Zadzwoniłem do mojej żony, cały roztrzęsiony, a ona powiedziała: "Wiedziałam, że tak będzie!" Pewnego razu oglądaliśmy serial i powiedziała wtedy do mnie: "Czemu nie zagrasz w Białym Lotosie? Byłbyś idealny do tego."

Aktor wypowiedział się też o samym kręceniu i tym jak "meta" ono jest:

To wszystko jest bardzo meta. Jesteśmy gośćmi hotelowymi, którzy grają gości hotelowych. Spędzamy cały ten czas razem, czy nam się to podoba, czy nie. Jemy śniadania, obiady, kolację. Pracujemy tam, gdzie śpimy.

Biały Lotos - co wiadomo o 3. sezonie?

Tym razem goście hotelowi zostaną zabrani do Tajlandii. Według Deadline wśród gości Białego Lotosu znajdzie się patriarcha rodu, kobieta na kierowniczym stanowisku w korporacji, aktorka, kilka matek, a także wyrzutek i jogin.

Podczas produkcji trzeciego sezonu Białego Lotosu HBO nawiązało współpracę z Urzędem Turystyki Tajlandii, aby wesprzeć zdjęcia i promocję serialu.