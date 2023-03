Nowa powieść dla miłośników wampirów. Zapowiedź książki Najzimniejszy dotyk

We need YA

Wydawnictwo We Need YA zapowiedziało nową powieść fantasy dla młodzieży z nutą romansu. Będzie to powieść Isabel Sterling pod tytułem Najzimniejszy dotyk.

W tej powieści poznamy historię dwóch młodych kobiet, z których każda posiada nadprzyrodzone moce. Jedna, poprzez dotyk, wyczuwa śmierć bliskich. Druga jest wampirzycą. Między bohaterkami zawiązuje się przyjaźń, rodzi się głębsze uczucie - a to wszystko w cieniu nadchodzącego morderstwa.

Najzimniejszy dotyk ukaże się 22 marca.

Elise Beaumont jest przeklęta. Przy każdym dotyku doświadcza śmierci swoich bliskich. Po utracie brata – śmierci, którą przewidziała, ale której nie była w stanie zapobiec – desperacko usiłuje pozbyć się swojego strasznego daru bez względu na koszty.

Claire Montgomery również ma wyjątkowy związek ze śmiercią – głównie dlatego, że już nie żyje. W każdym razie z technicznego punktu widzenia. Claire jest wampirzycą i została wyznaczona przez Zasłonę, aby pomóc Elise w opanowaniu rzadkich mocy Wyroczni Śmierci.

Początkowo Elise niechętnie współpracuje z wampirzycą, jednak kiedy przewiduje morderstwo, chce za wszelką cenę powstrzymać brutalną śmierć, nawet jeśli musi poświęcić własną przyszłość i liczyć na pomoc Claire.

Problem w tym, że Claire i Elise nie są jedynymi paranormalnymi w mieście – zabójca chodzi po ulicach, a wampirzyca nie może się oprzeć uczuciu, które przyciąga ją do Elise, i nie jest to głód krwi.