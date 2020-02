The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision i Loki - spot z Super Bowl! Pierwsze sceny z seriali MCU!

The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision i Loki to pierwsze seriale MCU, czyli Kinowego Uniwersum Marvela, które są produkowane dla platformy Disney+. Tym razem są one kluczowym elementem budowy spójnej historii uniwersum, czyli ich fabuła będzie ściśle powiązana z kinowymi filmami, głównym wątkiem i będzie wprowadzać widzów do kolejnych etapów wielkiej opowieści. Innymi słowy seans tych trzech seriali będzie obowiązkowy, aby w pełni odebrać fabułę przygotowaną na najbliższe lata.

Spot z Super Bowl 2020 trwa zaledwie 30 sekund, a Marvel Studios oraz Disney+ umieścili w nim ekscytujące sceny z trzech seriali MCU. Zdecydowanie podgrzali atmosferę.

Zobaczcie spot seriali MCU:

Szczegóły fabuły trzech seriali są owiane tajemnicy i wiemy o nich naprawdę niewiele. Jedyne co jest tak naprawdę oficjalne i pewne to osadzenie akcji po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry.

The Falcon and The Winter Soldier - premiera w sierpniu 2020 roku. WandaVision ma premierę jesienią 2020 roku. Loki natomiast pojawi się wiosną 2021 roku.